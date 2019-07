Sassuolo, Obiang si presenta: adesso la prova di maturità

“Sono un giocatore piu’ maturo e al Sassuolo ho voglia di dimostrare che ho tanto da dare”. Sono le dichiarazioni di Pedro Obiang dopo la firma con il Sassuolo. “Come e’ nata questa possibilita’? Pian piano, mister De Zerbi mi ha chiamato gia’ prima dell’inizio del mercato e poi i contatti sono proseguiti – ha raccontato ai microfoni di Sky il centrocampista, ex Samp e West Ham – Per me c’era stata la possibilita’ di tornare in Italia gia’ negli anni scorsi”. Infine una battuta sul possibile arrivo in Serie A di Lukaku, seguito dall’Inter. “Secondo me il calcio italiano gli piacerebbe, questo campionato sta crescendo tantissimo. Se arriva puo’ sicuramente fare bene”, ha osservato Obiang