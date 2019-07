Serie A, le ultime dai ritiri: Lotito gonfia il petto, sfida di lusso per la Sampdoria

Continua la preparazione in casa Lazio in vista della prossima stagione, per i biancocelesti al mattino lavoro differenziato con i centrocampisti e gli attaccanti che si sono trattenuti in palestra soffermandosi sulla forza, per la difesa fase tattica sotto gli occhi attenti di tutto lo staff di Inzaghi, nel pomeriggio ruoli invertiti, nel finale partitella sei contro sei a ritmi molto alti, nel pomeriggio è arrivato il portiere Strakosha, si rivede anche Patric. “La societa’ ha compiuto uno sforzo importante per allestire una squadra piu’ competitiva rispetto a quella dello scorso anno. La prossima stagione sara’ importante e mi auguro che il gruppo abbia la consapevolezza dei propri mezzi e mi auguro che possa esprimere al massimo il proprio potenziale per dare la soddisfazione ai tifosi ed alla Lazio di ricoprire un ruolo sportivo che ci compete nel calcio nazionale ed internazionale”. Lo ha dichiarato il presidente della Lazio Claudio Lotito ai microfoni della radio ufficiale biancoceleste. “Oggi sono quindici anni dal mio arrivo alla Lazio, ricordo quel giorno come un fatto di cronaca: la societa’ era in procinto di fallire, 84 milioni di ricavi a fronte di 86 di perdite – ha aggiunto Lotito – Ho preso il club durante il suo funerale e l’ho portato prima in coma irreversibile e poi in coma reversibile, e’ accaduto tutto nel rispetto dei tempi che avevo dato. I primi tre anni furono durissimi perche’ pagavamo due squadre e quella rosa venne allestita comprando 9 giocatori in un giorno. Abbiamo dato un segnale forte nonostante ci fosse un atteggiamento pessimistico”.

Importante amichevole per la Sampdoria, sabato 3 agosto alle ore 19.30 i blucerchiati saranno ospitati allo stadio “Louis II” di Montecarlo dal Monaco per disputare con i biancorossi di Leonardo Jardim la prima edizione del trofeo ‘Philipp Plein Cup’.