Serie A, inizia la stagione dei 90 anni del girone unico

Parte oggi la Serie A TIM 2019/2020, stagione in cui saranno festeggiati i 90 anni dalla nascita del Campionato a girone unico. Per celebrare l’anniversario su tutte le maglie da gioco sarà apposto sulla manica un patch celebrativo con il nuovo logo della competizione e l’indicazione del periodo 1929-2019. Il primo Torneo con il format attuale prese il via il 6 ottobre del 1929, si concluse il 13 luglio 1930 e fu vinto dall’Ambrosiana guidata da Arpad Weisz, allenatore ungherese che scrisse la storia nerazzurra conquistando il terzo titolo nazionale e in seguito venne deportato nei campi di concentramento di Auschwitz. Il capocannoniere di quella stagione fu Giuseppe Meazza con 31 reti realizzate. Delle 18 formazioni che presero parte al primo Campionato a girone unico sono tuttora presenti l’Ambrosiana (oggi FC Internazionale), il Bologna, il Brescia, il Genova 1893 (oggi Genoa CFC), la Juventus, la Lazio, il Milan, il Napoli, la Roma e il Torino.

Con l’approdo in Serie A TIM dell’Hellas Verona saranno al via il prossimo 24 agosto tutte le squadre che hanno vinto almeno uno Scudetto nei 90 anni di storia del campionato a girone unico.