Serie B e Serie C, fissata la data delle udienze sui ricorsi

Non sono da escludere ribaltoni per quanto riguarda la composizione dei campionati di Serie B e Serie C, nel dettaglio è stata fissata per il 23 luglio a partire dalla 15.30, la sessione di udienze della sezione del Collegio di Garanzia competente in tema di ammissione/iscrizione ai campionati professionistici. Nel dettaglio il collegio sarà composto dal presidente della sezione, Raffaele Squitieri, e dai componenti Giacomo Aiello, Franco Anelli, Ferruccio Auletta e Stefano Varone. Il motivo di discussione saranno i ricorsi presentati da Palermo, escluso dalla serie B, Audace Cerignola che è rimasta fuori dai ripescaggi in Lega Pro, e Bisceglie, non ammessa in serie C.