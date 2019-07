Serie C, Coppa Italia: il calendario della fase eliminatoria

In attesa dell’inizio del campionato la Lega Pro ha ufficializzato la composizione dei gironi della Fase Eliminatoria della Coppa Italia Serie C 2019/2020. Girone A: Como, Gozzano, Renate: Girone B: Albinoleffe, Giana Erminio, Lecco. Girone C: Juventus U23, Pergolettese, Reggio Audace. Girone D: Pianese, Pistoiese, Pontedera. Girone E: Cesena, Rimini, Vis Pesaro. Girone F: Arzignano Valchiampo, Modena, Virtusvecomp Verona. Girone G: AJ Fano, Gubbio, Teramo. Girone H: Olbia, Rieti, Ternana. Girone H: Avellino, Bari, Paganese. Girone I. Picerno, Sicula Leonzio, Vibonese.