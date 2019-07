Storico Spoleto, la principessa araba è la nuova presidentessa del club

Nuovo ingresso storico nel calcio italiano, alla guida dello Spoleto, società umbra che milita nel campionato di Eccellenza ci sarà una presidentessa araba, Norah Bint Saad Al Saud. La presentazione è andata in scena nelle ultime ore: “il calcio e’ una passione di famiglia ed e’ per questo che ho scelto questo sport. La scelta di Spoleto e’ dovuta alla bellezza della citta’, conosciuta in tutto il mondo, e alla voglia di fare qualcosa di importante anche nel calcio”. Norah Bint Saad Al Saud è figlia dell’attuale re dell’Arabia Saudita, si tratta della prima donna saudita a ricoprire un ruolo apicale in un club sportivo. “Lo Spoleto calcio- ha concluso- e’ una piccola realta’ calcistica dilettantistica dove e’ possibile lavorare con l’obiettivo di crescere e ambire alla scalata di categoria. Ma non possiamo non considerare il valore e la bellezza della citta’ di Spoleto, che e’ conosciuta e molto famosa in tutto il mondo”.