La Sport Man propone un’intermediazione al Foggia

Mancano poche ore per sapere quali sono le sorti del Foggia Calcio ma in questi ultimi minuti ecco arrivare l’agenzia specializzata in intermediazioni Sport Man di Alessio Sundas. La Sport Man è pronta per ogni eventualità: sia per trovare nuovi imprenditori pronti a credere nel progetto rossonero, sia per la ricerca sponsor; inoltre il manager toscano ha in mente di sviluppare diverse idee quali un vivaio nazionale per valorizzare i giovani atleti, un settore femminile all’avanguardia, uno stadio di proprietà e un grande merchandising del logo del Foggia Calcio.

Domani, martedì 16 luglio, alle ore 12 scadranno i termini dell’avviso pubblico per le manifestazioni di interesse e il Sindaco Landella dovrà vagliare, non senza aver prima chiesto il parere a esperti e agli stessi tifosi. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore.