Stadio Fiorentina, le indicazioni del vice-presidente Uefa Michele Uva

“Prima del 10 agosto e’ in programma un incontro, il primo specifico, fra Fiorentina e Comune di Firenze, a cui partecipero’ anche io, per buttare giu’ una road map. Sara’ un incontro a 360 gradi in cui sia i viola che Palazzo Vecchio metteranno sul tavolo i loro desiderata”. Sono le dichiarazioni del vice-presidente Uefa, e consigliere speciale del sindaco Dario Nardella, Michele Uva, al quotidiano ‘Corriere Fiorentino’, indicazioni sul nuovo stadio “Il mio compito sara’ quello di consigliare, mettendo a disposizione la mia esperienza e indicando i vari impianti similari che potrebbero essere presi a modello – ha aggiunto Uva – Come prima cosa la Fiorentina ed il Comune devono trovarsi intorno ad un tavolo per confrontarsi sulle esigenze reciproche e le prospettive sia dal punto di vista calcistico che naturalmente della citta’. Io saro’ con loro, daro’ qualche consiglio in base alla mia esperienza sia in Italia ma soprattutto all’estero, e aiutero’ a dare inizio al processo”.

“Uno stadio deve essere prima di tutto economicamente sostenibile. Non deve essere uno ‘stadio costo’ per la Fiorentina ma uno ‘stadio ricavo’ che possa portare risorse economiche e avere riflessi positivi sugli investimenti sportivi e dunque sulla squadra e sul settore giovanile. Non si puo’ escludere la cultura e la storia di Firenze dal prossimo stadio della Fiorentina – ha concluso Uva – E questa sara’ la parte piu’ divertente…”.