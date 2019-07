Tanti auguri a…Marek Hamsik, simbolo del Napoli sbarcato in Cina: due curiosi record per lo slovacco

Marek Hamsik è stato uno dei calciatori più amati dai tifosi del Napoli negli ultimi anni. Anzi, lo è ancora e lo sarà sempre. Nato a Banska Bystrica, in Slovacchia, il 27 luglio 1987, Marek Hamsik dimostra fin da piccolo il suo talento. Lo Slovan Bratislava lo fa esordire tra i professionisti e il Brescia lo porta in Italia. Disputa 3 stagioni con le Rondinelle mettendosi in mostra soprattutto nell’ultima con 10 reti. Cercato da mezza Serie A, Hamsik si trasferisce alla corte del Napoli. Qui disputa 12 stagioni su livelli altissimi, andando quasi sempre in doppia cifra, cosa rara per un centrocampista. In totale con i partenopei colleziona 520 gettoni e 121 gol divenendo il giocatore con più presenze e più reti segnate nella storia azzurra. Il 14 febbario del 2019 si trasferisce in Cina, al Dalian Yifang. Hamsik è una colonna portante della nazionale slovacca con la quale ha giocato 114 volte mettendo a referto 24 segnature.

Hamsik si è sposato nel luglio del 2014 con Martina Franova dalla quale ha avuto tre figli: Christian, Lucas e Melissa. E’ stato soprannominato Marekiaro dai tifosi napoletani dal nome della località campana. E’ cognato di Walter Gargano, ex centrocampista del Napoli, che ha sposato la sorella dello slovacco. Detiene un curioso record in patria, essendo il calciatore che ha realizzato più gol in una singola partita delle giovanili (ben 16). In una sessione di allenamento con il Brescia riuscì a segnare la bellezza di 56 rigori.