Tanti auguri a… Hernan Crespo, quanti gol in Serie A!

Lui, più di tutti, ha sicuramente avuto modo di vivere, da diverse ‘angolazioni’, il fascino e la bellezza della Serie A a cavallo del nuovo millennio: il periodo delle cosiddette ‘sette sorelle’. Hernan Crespo compie oggi 44 anni, l’attaccante argentino ha giocato tra le migliori squadre italiane quando il nostro campionato aveva molto da dire.

Cresciuto in patria, al River Plate, è il Parma a scoprirlo. In Emilia 4 anni, più di 100 presenze, 62 gol due trofei: Coppa Italia e Coppa Uefa. Nel 2000 passa alla Lazio per una cifra pazzesca a quei tempi: 55 milioni di euro. Poi, inizia il suo girovagare. Per quattro anni di fila cambia una squadra l’anno: Inter, Chelsea, Milan e poi ancora Chelsea, con cui tre volte su quattro tocca la doppia cifra. Ma ritorna all’Inter nel 2006 e trova stabilità con Mancini, con cui vince qualche scudetto. Chiude in Italia, tra Genoa e Parma.