Tegola Asensio, si infortuna al ginocchio: sembra grave, si teme rottura legamento crociato

Tegola bruttissima per il Real Madrid. Asensio rischia di buttare all’aria la stagione appena iniziata. Durante il secondo tempo della partita di International Champions Cup contro l’Arsenal a Landover, lo spagnolo (autore del gol del 2-2) è caduto a terra dopo un contrasto con Aubameyang e ha subito chiesto l’intervento dei medici. Lo spagnolo è stato trasportato fuori in barella e subito in ospedale per accertamenti: l’infortunio sembra grave, si teme la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

“Speriamo non sia così grave, siamo un po’ preoccupati – ha ammesso Zidane – E’ un problema al ginocchio ed è andato dritto in ospedale per fare gli esami, ma sembra un brutto infortunio. E’ sicuramente la notizia peggiore della giornata per noi, perdiamo un giocatore importante“.