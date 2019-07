Torino, il Debrecen ci mette un po’ di pepe: “Stadio di basso livello, loro più forti ma…”

EUROPA LEAGUE – Il Torino sfiderà il Debrecen stasera alle 21. Gli ungheresi, in conferenza, hanno voluto mettere un po’ di pepe sulla sfida di Europa League. In particolare ha parlato uno che l’Italia la conosce, avendoci giocato con Genoa e Parma, il capitano Tozser: “Per partite di Europa League è strano giocare in stadi così piccoli: come qualità è di basso livello. Per tutti i miei compagni è una grande opportunità, aspettiamo da tantissimo questa partita. Ho giocato in Italia, ma questo non conta niente. Abbiamo guardato tanti video del Toro e siamo pronti. Vogliamo fare un buon risultato”.

Formazioni Torino-Debrecen, le scelte di Mazzarri per l’Europa League: Belotti guida l’attacco [FOTO]

Il tecnico Andras Herczeg, una vita al Debrecen, ha aggiunto: “Il Torino è un grande club italiano, per noi è una grande opportunità essere qui. Anche nella nostra squadra però, nonostante ci siano molti giovani, ci sono degli ottimi giocatori. Speriamo di fare una buona partita e proviamo a portare a casa il miglior risultato possibile. Abbiamo tanti giocatori che sono all’esordio in Europa League e questa è una grande chance per loro. E’ vero che noi abbiamo iniziato prima la preparazione, ma il Torino è una squadra forte e secondo me le squadre forti non hanno questo genere di problemi nel giocare contro di noi. Abbiamo preparato una strategia, ma tante volte le cose durante il match possono cambiare. Difesa a quattro? Vediamo”.