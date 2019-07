Torino, gol pazzesco di Lyanco in allenamento [VIDEO]

L’esperienza con la maglia del Bologna è stata molto importante, adesso il difensore Lyanco si candida ad essere un grande protagonista anche con il Torino, il tecnico Walter Mazzarri punta tantissimo sul calciatore. I granata sono tornati al lavoro dopo l’ottima scorsa stagione che si è conclusa con la qualificazione in Europa League grazie anche al forfait del Milan, adesso l’intenzione del presidente Cairo è quella di alzare l’asticella e confermarsi anche in campionato. Nel frattempo gol pazzesco di Lyanco in allenamento, il difensore protagonista di una rete in rovesciata da stropicciarsi gli occhi, il video in poco tempo è diventato virale sui social.

Se liga na bicicleta do Lyanco, ex-zagueiro do São Paulo 😱😱🔥 pic.twitter.com/xiOHZfI3p5 — SÉRIE A (@SerieAdoBrasil) 9 luglio 2019