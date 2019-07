Torino, Mazzarri si riscopre centrocampista: l’allenatore si cimenta nei palleggi, ma… [VIDEO]

Il Torino continua ad allenarsi a Bormio, in attesa della prima partita ufficiale della stagione. Il 25 luglio, infatti, ci sarà il debutto in Europa League ad Alessandria contro la vincente di Debreceni-Kukesi (andata 3-0). Duro lavoro per i calciatori granata, anche se non mancano i momenti di relax. In uno di questi è stato l’allenatore del Torino, Walter Mazzarri, a concedere un divertente siparietto. Il tecnico toscano si è cimentato in una serie di palleggi e numeri che hanno ricordato il primo Ronaldinho. Mazzarri è stato un buon centrocampista, ma a giudicare dalle immagini l’età inizia a farsi sentire, tant’è che alla fine dell’esibizione si porta le mani alla schiena, dove ha accusato un dolorino. In basso il VIDEO.