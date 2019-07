Universiade, giornata di riposo per gli azzurrini dopo la vittoria contro l’Ucraina

Ventiquattro ore di riposo. Un lusso per gli azzurrini in ritiro a Fisciano, oggi è l’unico giorno di riposo in questa Universiade che va di corsa: da domani, infatti, si riprenderanno gli allenamenti in vista della partita cruciale contro un’avversaria da ‘scegliere’ tra Francia, Brasile e Sudafrica, squadre del girone C. Il quarto di finale l’Italia lo giocherà martedì prossimo a Benevento alle 21. Il ct Arrigoni era molto soddisfatto dopo la vittoria di ieri contro l’Ucraina. Ha cambiato quasi totalmente la formazione rispetto alla partita inaugurale contro il Messico e i fatti gli hanno dato ragione. In conferenza stampa ha spiegato che continuerà a comportarsi così fino alla fine: “I criteri con i quali ho scelto i 20 ragazzi che sono qui erano proprio questi: li volevo motivati e pronti anche ad accettare quando non giocano. E tutti si sono fatti trovare con lo spirito giusto”. Ieri sera, al campus universitario, cena con il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli che ha mantenuto la promessa. Non poteva essere a Cava de’ Tirreni per la partita, perché impegnato con riammissione e ripescaggio delle squadre nel Consiglio direttivo in programma a Firenze: ma subito dopo ha preso un treno e ha raggiunto la squadra al Campus per dir loro “Grazie, siete veri italiani”. Oggi i ragazzi e lo staff approfitteranno del giorno libero per visitare i dintorni o andare al mare. Relax completo, poi si aspetterà la partita di domani tra Brasile e Sudafrica che determinerà l’avversaria dell’Italia. E da quel momento si farà ancora più sul serio, vietato sbagliare.