Universiade, l’appello di Mastella: “domani sosteniamo la Nazionale”, è boom di spettatori

“Domani sera sosteniamo la nazionale italiana impegnata al Ciro Vigorito contro la Francia nei quarti di finale del torneo di calcio maschile dell’Universiade 2019″. Sono le dichiarazioni del sindaco di Benevento, Clemente Mastella, in vista dell’incontro di domani tra Italia e Francia. Il primo cittadino ricorda che hanno diritto di accesso gratuito gli under 18, gli over 65 e gli studenti universitari (che devono presentare ricevuta delle tasse di iscrizione), ingresso al costo di 3 euro, il tagliando può essere acquistato presso il bar tabacchi Collarile (piazza San Modesto), Bet Bull (via Ruffilli) e All Inclusive (via Lungocalore Manfredi di Svevia).

Intanto grande successo per la competizione, sono centomila i biglietti venduti ai quali si devono aggiungere le migliaia di Promo Card distribuite tra scuole e associazioni sportive. “Dopo appena quattro giorni effettivi di gare il bilancio delle presenze fa segnare un trend assolutamente positivo”, sottolineano gli organizzatori citando i dati forniti dall’ufficio ticketing.