E’ andata in scena presso lo stadio San Paolo la sfilata delle delegazioni degli atleti dei 128 Paesi impegnati alla XXX Universiade di Napoli. Grande feste al momento della filata della delegazione argentina, in particolar modo dagli spalti cori e applausi in omaggio di Diego Armando Maradona, è stata mostrata la maglia numero 10 della nazionale di calcio e l’ovazione è stata inevitabile. Negli ultimi giorni sono circolate voci sulla salute di Maradona, adesso il tributo del San Paolo.