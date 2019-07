L’uomo del giorno – Buon compleanno Mircea Lucescu, ex Inter e Brescia

Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, giornata importante per gli amanti delle statistiche, è il compleanno dell’allenatore Mircea Luscescu. E’ un personaggio vincente, ha infatti conquistato 8 titoli di calciatore e ben 34 da allenatore. Dopo la carriera da calciatore inizia quella da allenatore, le prime esperienze sono in Romania, poi arriva in Italia grazie alla chiamata del Pisa. Altre esperienze importanti in massima categoria italiana, prima al Brescia e poi alla Reggiana, passa al Rapid Bucarest prima dell’Inter. Torna ancora al Rapid poi in serie Galatasaray, Besiktas, Shakhtar, Zenit, allena anche la Turchia diventando commissario tecnico nel 2017. Nel complesso tutte le stagioni in Italia sono state deludenti, è stato infatti sollevato dall’incarico oppure ha rassegnato le dimissioni.