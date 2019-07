L’uomo del giorno – Zé Roberto, compie 45 anni una vera leggenda del calcio brasiliano: stoccata a Neymar

Compie 45 anni Zé Roberto, ex centrocampista di Real Madrid e Bayern Monaco, tra le altre. Lunga carriera in Europa con le maglie di Bayer Leverkusen, Bayern Monaco, Real Madrid e Amburgo. In Sudamerica ha vestito i colori di Portuguesa, Flamengo, Santos, Gremio e Palmeiras, la sua ultima maglia. Per Zé Roberto una stagione anche in Qatar con l’Al Gharafa. E’ stato definito una leggenda dal Palmeiras, club con il quale ha vinto 2 titoli.

José Roberto da Silva Júnior, questo il suo nome completo, ha iniziato la carriera da pura ala sinistra. Dotato di grande velocità e dribbling, Zé Roberto ha via via arretrato la sua posizione col passare degli anni, limitando il suo raggio d’azione. I successi più grandi in Europa li ha ottenuti con il Bayern Monaco: 4 campionati tedeschi, 3 Coppe di Germania e due Coppe di Lega tedesca. Il classe ’74 ha brillato per tutto l’arco della sua carriera, fino al suo ritiro, alla veneranda età di 43 anni.

Negli scorsi giorni ha parlato di Neymar, attaccandolo: “Deve fare un cambiamento importante. E lo deve fare nella sua testa. È il momento giusto per fare un passo avanti e assumere un ruolo da protagonista, livello che uno come lui avrebbe dovuto già aver raggiunto. Invece, si sta perdendo sulla strada questa opportunità. Gli infortuni di certo non lo stanno aiutando, ma la sua testa non è concentrata sul calcio al 100%. Di questo passo, arriverà il momento in cui perderà la gioia di essere un calciatore. Se continua così smetterà di giocare prima dei 30 anni”.