L’uomo del giorno – Gianfranco Zola, “The Magic Box”

La consueta rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” celebra oggi Gianfranco Zola, che compie 53 anni. Il suo soprannnome, “The Magic Box“, nasce dalla correttezza, dall’eleganza e dalle prestazioni che riusciva a mostrare in campo.

Nato ad Oliena, in provincia di Nuoro, muove i primi passi nelle giovanili del Corrasi prima di esordire in prima squadra nella Nuorese. Si fa conoscere al grande calcio dopo le ottime annate alla Torres, che gli valgono la chiamata del Napoli. Si allena insieme ai grandi campioni azzurri tra cui Maradona, iniziando a diventare un punto fermo della squadra partenopea. Ma dopo 4 anni, 32 reti e uno scudetto, passa al Parma, con cui vince Coppa Uefa e Supercoppa Uefa. Nel 1996 diventa un calciatore del Chelsea, di cui diventa la stella: 7 anni, più di 200 presenze e 59 reti. Chiude la carriera al Cagliari: in due anni arrivano promozione in Serie A e successiva salvezza.