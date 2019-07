Il valzer di attaccanti, i nuovi bomber di Inter e Napoli: la decisione della Juve per il reparto avanzato

Sono ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato, si decidono i nuovi attaccanti delle big del campionato di Serie A. Sta infatti per partire un clamoroso valzer di bomber che riguarda Juventus, Inter e Napoli, la situazione sembra tracciata in attesa dei definitivi affondi. Partiamo dall’Inter, l’idea è quella di chiudere per due attaccanti. Il primo sarà Edin Dzeko, non trovano conferma le voci di una trattativa con la Roma che riguarderebbe anche Icardi, il calciatore argentino non sembra gradire la destinazione giallorossa per questo motivo l’intenzione è chiudere la trattativa con Dzeko senza altri affari, la richiesta della Roma è 20, l’offerta è 12, si può chiudere per 18 milioni di euro. E nonostante l’inserimento della Juve l’altro attaccante nerazzurro dovrebbe essere Lukaku. Dybala non è intenzionato a lasciare i bianconeri e per questo la trattativa con lo United rischia di naufragare, spazio libero per l’Inter che però deve alzare l’offerta, Lukaku è la prima richiesta di Conte e l’Inter deve accontentarlo, da escludere dunque la pista Cavani.

Poi c’è la situazione di Mauro Icardi. Al momento l’attaccante sembra più vicino al Napoli, le difficoltà ad arrivare a Pépé hanno spinto il presidente De Laurentiis a tentare un nuovo assalto. L’argentino è tentato dalla pista azzurra e non ha ancora accettato perchè aspetta la Juventus, i bianconeri però non sembrano intenzionati a puntare su una nuova prima punta considerando che Higuain è difficile da cedere come lo stesso Mandzukic e con Dybala che può giocare come Falso 9, in caso di innesto in attacco si punterà dunque su un innesto con Chiesa che continua ad essere l’obiettivo numero uno. Inter dunque con Dzeko e Lukaku, il Napoli con Icardi e la Juventus eventualmente con un esterno d’attacco, parte il valzer di attaccanti.