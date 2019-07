Shock nel mondo del calcio: vicepresidente ucciso in un agguato [NOME e DETTAGLI]

Shock nelle ultime ore nel mondo del calcio, il boliviano Nelson Mauriel Alvarez, vicepresidente del Blooming è stato ucciso nelle ultime ore con quattro colpi di pistola nel centro di Santa Cruz de la Sierra, nella trafficata Avenida Brasile. Come riportano i media locali alcune persone a bordo di due moto hanno avvicinato l’uomo poi hanno aperto il fuoco uccidendo Nelson Mauriel Alvarez. Nello stesso agguato è stato ferito e trasportato alla clinica Foianini anche un altro dirigente che però non sarebbe in pericolo di vita. La polizia ha bloccato il responsabile dell’omicidio, un cittadino colombiano, si sta indagando per omicidio.