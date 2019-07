“Ho visto Maradona alla Juve”, misteri e retroscena sul Pibe de Oro: il docufilm di Sky

Da molti è definito il più grande, per quello che era in campo e per il personaggio che si è costruito fuori. Diego Armando Maradona, croce e delizia, condottiero di un popolo in cui è nato (l’Argentina) e in cui è stato adottato (Napoli).

Tra qualche giorno (il 5 luglio) saranno 35 anni esatti dall’arrivo del Pibe de Oro nella città partenopea. A raccontare tutti i misteri e i retroscena del trasferimento più tormentato del calciomercato sarà il docufilm “Ho visto Maradona 1984“. quinto appuntamento con “Storie di Matteo Marani” (venerdì 5 luglio alle ore 21 su Sky Football, canale 203. Pierpaolo Marino confida di aver offerto Diego Armando Maradona alla Juventus di Boniperti prima di contattare il Napoli; Corrado Ferlaino svela i dettagli della trattativa, le esclusive immagini del contratto, con uno stipendio da 200 mila dollari all’anno (ma con un grosso giallo sulle cifre ufficiose), conservato ancora oggi negli uffici della Lega; poi i primi palleggi del ”Pibe de Oro” al San Paolo, davanti a 70 mila spettatori in estasi. Sono solo alcuni dei passaggi più avvincenti dell’interessante docufilm.