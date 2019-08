Alexander-Arnold si racconta: “vi svelo le differenze tra Klopp e gli altri allenatori” [VIDEO]

Trent Alexander-Arnold è stato un grande protagonista dell’ultima stagione con la maglia del Liverpool che si è conclusa con la vittoria della Champions League, il difensore adesso è pronto in vista dell’inizio del campionato con l’obiettivo di confermarsi. Nel frattempo il calciatore inglese si racconta in un’intervista al The Players’ Tribune, interessanti indicazioni: “l’aspetto che differenzia il tecnico Klopp da tutti gli altri è chiaro, ci chiede di giocare per i tifosi. Il nostro stile, la nostra identità, è questo l’aspetto che i nostri tifosi vogliono vedere in noi. Mi sono letteralmente innamorato della Kop”. In basso ecco il video con l’intervista al calciatore del Liverpool.

Will never forget my first visit to Anfield. My story @TPT_Global with – https://t.co/HWSGiGbYOY pic.twitter.com/Xft84xPVuf — Trent Arnold (@trentaa98) August 8, 2019