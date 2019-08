Prima esperienza da allenatore per Amantino Mancini, l’ex calciatore della Roma è infatti il nuovo tecnico del Foggia, accordo raggiunto e presentazione ufficiale già questa mattina. Il Foggia è reduce dalla mancata iscrizione in Serie C dopo la retrocessione dalla scorsa stagione, inizia un nuovo progetto con l’intenzione di conquistare subito la promozione, quella di Foggia è una piazza sicuramente importante che merita quindi ben altri palcoscenici, Mancini avrà il compito di ottenere subito la promozione, il campionato di Serie D è però sempre molto insidioso.