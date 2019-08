Le amichevoli, goleada del Bayern Monaco: ok Genoa e Spal

Si avvicina l’inizio del Bundesliga, nel frattempo il Bayern Monaco rifila 23 gol in amichevole al Rottach-Egern. Protagonisti con una tripletta a testa per Lewandowski, Tolisso, Goretzka e Muller, buone indicazioni dunque in vista dell’inizio della stagione.

Quattro gol per il Cittadella nell’amichevole con i dilettanti dell’Ac Este., Venturato schiera un 4-3-1-2 con Maniero tra i pali, Mora, Rosa, Adorni e Rizzo sulla linea difensiva, Bussaglia, capitan Iori e Branca in mediana con Gargiulo dietro alla coppia formata da Diaw e Panico. Cittadella subito in vantaggio al 10′ grazie al rigore trasformato da Iori, poi la doppietta personale al 27′, poi e’ Diaw a calare il tris al 40′. Nella ripresa a segno il nuovo arrivato Pavan, al 77 Munaretto realizza il gol della bandiera, finisce 4-1.

Vittoria in amichevole per la Spal, successo per 3-2 contro il Cesena padrone di casa. Estensi avanti già al 6′ con Di Francesco, otto minuti dopo arriva il raddoppio di Petagna. Al 16′ il Cesena accorcia con Sabato, poi nella ripresa, tris di Floccari al 18′ su assist di D’Alessandro. Nel finale Cesena ancora a segno con De Feudis. Nell’altro match successo del Genoa contro il Reggio Audace, per la squadra di Andreazzoli in rete Ghiglione e Kouame, finisce 1-2.