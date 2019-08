Amichevoli, Genoa a valanga sulla Massese: pari tra Catania e Cagliari

Seconda amichevole in meno di 24 ore per il Genoa di Andreazzoli che dopo aver sconfitto ieri la Reggiana al Mirabello ha affrontato e battuto la Massese, formazione di Eccellenza, sul terreno di Cavriago. A segnare la gara l’esordio dal primo minuto del neo acquisto Lasse Schone. Il regista danese ha diretto la mediana dispensando palloni per gli attaccanti e mostrando subito le sue qualità. 9-0 il risultato finale grazie ad un Sanabria in stato di grazia, quattro alla fine le reti del paraguaiano, e a Gumus autore di una tripletta. In gol anche Pandev e Jagiello.

Il Cagliari si salva nel finale: 1-1 nell’amichevole giocata al “Massimino” contro il Catania. Con Nainggolan dentro dall’inizio, la formazione di Maran ha subito una chance con Cerri ma al 9′ e’ il Catania a passare: Curiale intercetta un passaggio di Pisacane e scarta Rafael, depositando la palla in rete. Nella ripresa ancora Cagliari vicino al gol ma stavolta è la traversa a opporsi alla conclusione di Deiola. A tre minuti dalla fine, però, Birsa ispira Joao Pedro, pallonetto vincente e 1-1. Ottimo pre-campionato per il brasiliano.

