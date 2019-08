Amichevoli Serie A: Lazio in scioltezza, tris Bologna, sconfitta per il Parma

Alcune squadre di Serie A sono state impegnate in amichevole nel primo pomeriggio. Vittorie per Lazio, Bologna e Cagliari (nel primo dei due test contro il Friburgo), sconfitta per il Parma.

Poker per i biancocelesti di Inzaghi, che battono 2-4 il Paderborn confermando l’ottima forma del reparto offensivo rispetto a quello arretrato: Caicedo, Cataldi, Jans (autorete) e Lulic i marcatori. Il Bologna vince invece in rimonta contro l’Augusta per 2-3: Destro porta i rossoblu in vantaggio, Svanberg pareggia dopo il sorpasso avversario, l’autogol di Khedira è poi decisivo ai finire del risultato. Perde 2-0, il Parma, contro il Burnley: una doppietta di Rodriguez a ridosso dell’ora di gioco regala il successo agli inglesi. Il primo dei due confronti del Cagliari contro il Friburgo è andato ai sardi, grazie alla rete di Joao Pedro. Ma il secondo match sta vedendo soccombere i rossoblu per 3-1.