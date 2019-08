Anderson Diaz, chi lo prende più? Il suo gol è pazzesco, ne salta sette e poi mette in rete! [VIDEO]

Messi? Cristiano Ronaldo? No, Anderson Diaz. Il calciatore colombiano segna un gol pazzesco nel corso di Santander-Norte de Santander, incontro valido per la fase finale del ‘Campeonato nacional sub 21’. Anderson Diaz, prima di mettere in rete, ha saltato ben sette calciatori avversari, tutti disposti sulla trequarti. Anche il portiere, prima di depositare il pallone in fondo al sacco a porta vuota. Ecco il video.

Anderson Diaz, this is ridiculous. 🔥 pic.twitter.com/FN0UxBXgn4 — Match of the Day (@BBCMOTD) August 15, 2019