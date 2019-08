Atalanta, Skrtel si presenta: “Sono gentile, ma non in campo”

“Fuori dal campo sono una persona molto disponibile e gentile, in campo no. Lì sono uno che dà tutto se stesso per essere aggressivo contro l’avversario e impedirgli di segnare”. Martin Skrtel si presenta così ai microfoni dei canali ufficiali dell’Atalanta: “L’ho vista giocare alcune volte e i miei amici che sono stati o sono qui in Italia me ne hanno parlato benissimo – continua il difensore slovacco -. Non vedo l’ora di cominciare la serie A, che per me è un campionato nuovo. E ritrovo la Champions, in cui ho giocato col Liverpool: la competizione più importante per un giocatore, un sogno da bambino che si è realizzato”.

Skrtel ha avuto il primo impatto con l’ambiente bergamasco: “Oggi ho passato tutto il giorno a Zingonia e ho visto di quali strutture dispone questa società, che consente agli atleti di concentrarsi sul loro lavoro assistendoli al meglio – spiega -. Questa squadra ha ottenuto grandi risultati giocando un gran calcio: se non giochi bene e non sei forte, non arrivi terzo in Italia”. Sulla famiglia, a quanto pare decisiva per la scelta dello svincolato dal Fenerbahce, poche parole: “Mia moglie Barbara e mio figlio Matteo saranno felici qui”. Chiusura in italiano col rituale ‘Forza Atalanta’.