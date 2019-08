Atletico Madrid, Simeone chiama Fernando Torres: possibile futuro in società per l’ex attaccante

L’allenatore dell’Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone, chiama Fernando Torres sperando che possano lavorare di nuovo nuovo insieme all’Atletico in futuro. Lo scrive il ‘Daily Mail’. L’ex attaccante spagnolo, 35 anni, ha disputato la sua ultima partita da professionista per i giapponesi del Sagan Tosu la scorsa settimana. Torres ha contribuito alla vittoria della Coppa del Mondo nel 2010 e degli Europei sia nel 2008 che nel 2012. Dopo aver messo in mostra il proprio talento con la maglia dei Colchoneros, il bomber si è trasferito in Inghilterra, al Liverpool e al Chelsea, prima di un’avventura al Milan, del ritorno all’Atletico e della partenza per il Giappone, dove ha chiuso la carriera.