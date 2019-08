Barcellona, Valverde sul futuro di Rakitic: “è importante per noi ma…”

Ancora da decidere il futuro di Rakitic, potrebbe lasciare il Barcellona anche se “è importante per noi e credo che possa esserlo anche in questa stagione, ma non posso garantire nulla al 100%, non so se restera’. Contiamo su di lui come sugli altri, alla fine vedremo”. Sono le dichiarazioni del tecnico del Barcellona, Ernesto Valverde, secondo quanto riportato da ‘Marca’, in conferenza stampa prima della sfida contro il Napoli, importanti indicazioni anche sul centrocampista. Si parla anche dell’attaccante Neymar: “Non so cosa accadra’, vedremo. Per ora posso dire che gioca in un’altra squadra, io alleno i miei e penso ai miei giocatori”.