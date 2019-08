Boca Juniors, arriva la prima convocazione per il centrocampista De Rossi

De Rossi si candida ad essere un grande protagonista con la maglia del Boca Juniors, il calciatore ex Roma può rappresentare un lusso in Argentina per qualità ed esperienza. L’ex Roma dopo aver saltato le prime due giornate della Primera Division è stato convocato per la prima volta, De Rossi risulta nell’elenco dei calciatori selezionati dal team di Buenos Aires per l’impegno casalingo di Copa Argentina, in programma nella notte fra martedì e mercoledì, il Boca Juniors contro gli”Azul y Oro” all’Almagro. Presenti anche l’ex Juventus Tevez e l’ex Lazio Zarate ma gli occhi saranno puntati su De Rossi.