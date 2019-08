Boca Juniors, tris col Quito: De Rossi in panchina

Il centrocampista Daniele De Rossi non è sceso in campo nel match di andata dei quarti di finale della Coppa Libertadores fra il Boca Juniors e Liga Deportiva Universitaria de Quito. Netto successo per il Boca che ha vinto con il netto risultato di 3-0 in trasferta ed ipotecando praticamente l’accesso alle semifinali, in caso di passaggio del turno sfiderà la vincente del match fra River Plate e Cerro Porteno. De Rossi deve ancora trovare la migliore condizione dal punto di vista fisico e poi sarà sicuramente un punto fisso della squadra, nel frattempo sta provando a trascinare i compagni grazie alla grande esperienza e alla solita grinta che hanno caratterizzato l’esperienza in Italia con la maglia della Roma.