Bologna-Spal, il vice di Mihajlovic: “vittoria dedicata al mister”

“Volevamo dedicare al nostro mister questa bella soddisfazione, oggi non potevamo sbagliare, davanti a un pubblico cosi’ numeroso”. Sono le dichiarazioni di Emilio De Leo, vice di Sinisa Mihajlovic, dopo la vittoria del Bologna contro la Spal grazie alla rete siglata nel finale dal centrocampista Soriano: “Abbiamo ritrovato i ritmi e l’intensita’ del Bologna della scorsa stagione, approcciando la gara fin da subito nel migliore dei modi, riconquistando sempre la palla dopo averla persa – ha commentato De Leo al sito ufficiale del Bologna – Tutti i ragazzi hanno fatto bene, non era facile per come si disponeva in campo la Spal: Medel ci ha dato equilibrio, aiuta la linea difensiva e ci consente di far uscire palloni puliti”.