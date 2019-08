Brescia, sconfitta in terra austriaca: i turchi dell’Alanyaspor passano 2-0

Il Brescia esce sconfitto per 2-0 dall’amichevole con l’Alanyaspor. In Austria Eugenio Corini schiera un 4-3-1-2 e la partenza sorride al Brescia subito pericoloso in avvio con un calcio di punizione insidioso deviato in calcio d’angolo. La reazione turca non si fa attendere e per la prima chance bisogna aspettare l’11’ con un tiro a fil di palo dal limite dell’area di Cissè. Al 24′ Tremolada scodella in area con un pallonetto per Morosini, autore di un tiro al volo deviato in angolo dal portiere avversario Marafona. Nella ripresa l’Alanyaspor cresce e sfiora il gol al 66′: Fernandes lancia Karaka bravo a saltare Alfonso senza riuscire però a depositare in rete da posizione defilata. Il vantaggio è solo rimandato: al 76′ Campos mette in rete su un cross di Bingol, autore pochi minuti dopo del 2-0 definitivo in mezza rovesciata. Il Brescia tornerà in campo sabato alle 18.30 per l’amichevole con il Valladolid.

