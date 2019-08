Cagliari-Brescia, formazioni ufficiali: non ce la fa Torregrossa, dentro Ayé

CAGLIARI-BRESCIA, FORMAZIONI UFFICIALI – Debutto per Cagliari e Brescia nella Serie A 2019-2020. La partita del cuore per Massimo Cellino, presidente del Brescia, ma cagliaritano di nascita ed ex patron rossoblu. I sardi hanno passato il turno in Coppa Italia battendo il Chievo, Brescia che ha iniziato male la stagione uscendo ai supplementari contro il Perugia. Il Cagliari è reduce da un grande mercato in entrata con gli arrivi di Nainggolan e Rog, tra gli altri e vuole iniziare al meglio la stagione del centenario, candidandosi ad essere una delle sorprese del campionato. Rondinelle, neopromosse, che devono ancora completare la loro rosa. Il colpo dell’estate bresciana è certamente Mario Balotelli, che però salterà le prime 4 giornate per squalifica. Lombardi che puntano sul bomber di Serie B Alfredo Donnarumma e su Tonali, giovane seguito dai migliori club italiani ed europei. Una sfida che si preannuncia molto equilibrata e scoppiettante.

CAGLIARI-BRESCIA, FORMAZIONI UFFICIALI

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Pinna, Ceppitelli, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Nainggolan, Ionita; Birsa; Joao Pedro, Pavoletti.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Ayè, Donnarumma.