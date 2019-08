Calcio femminile, Mondiale a 32 squadre dal 2023

Novità importanti per quanto riguarda il calcio femminile, nel dettaglio con voto unanime il Consiglio della Fifa ha approvato l’estensione da 24 a 32 del numero di squadre partecipanti alla Fase finale della Coppa del Mondo, la decisione avrà effetto a partire dall’edizione 2023, la proposta era stata presentata dalla Fifa in occasione del lancio del processo di candidatura, sono 9 le candidature e l’assegnazione è prevista nel mese di maggio 2020.

“L’incredibile successo della edizione Francia 2019 – ha detto il presidente Gianni Infantino – ha evidenziato in maniera chiara che questo era il momento giusto per compiere passi concreti necessari a favorire la crescita del Calcio femminile. Sono lieto di vedere come questa proposta sia ora divenuta realtà”. “L’allargamento va ben aldilà delle otto squadre supplementari – prosegue Infantino – significa che da ora in poi molte altre federazioni struttureranno programmi di sviluppo del Calcio femminile avendo la consapevolezza di una realistica opportunità di qualificazione. La Coppa del Mondo è il più importante volano di sviluppo per la professionalizzazione del Calcio femminile, ma arriva ogni quattro anni e rappresenta solo il vertice di una piramide ben più ampia”. “Abbiamo pertanto il dovere, tutti noi – conclude il presidente Fifa – di predisporre una piattaforma di lavoro che, in tutte le confederazioni, rafforzi le infrastrutture dedicate al Calcio femminile”.