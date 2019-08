Calciomercato Barcellona, arriva Junior Firpo: clausola da 200 milioni di euro [FOTO]

Il Barcellona continua a muoversi sul mercato con l’obiettivo di costruire una squadra ancora più competitiva e tentare l’assalto alla Champions League, il club blaugrana pensa al presente ma anche al futuro, l’obiettivo è scoprire sempre giovani talenti. Nelle ultime ore è stato piazzato il colpo Junior Firpo, di origine dominicana dal Betis per 18 milioni più altri 12 di bonus, campione d’Europa con la Spagna Under 21 ha firmato per 5 anni e nel contratto è stata inserita una clausola rescissoria da 200 milioni di euro. Un importante colpo in prospettiva per il Barcellona che si dimostra sempre molto attento sul calciomercato.