Calciomercato, le bombe: la Juve bussa in casa Barcellona, Perisic al Bayern, innesti di Parma e Samp

Ecco tutte le ultime trattative sul fronte calciomercato, continua il matrimonio tra il Manchester City e Ilkay Gundogan, accordo fino al 2023. “Sono molto felice – ha dichiarato il tedesco di origine turca – Mi sono divertito moltissimo negli ultimi tre anni al Manchester City, mi sono sentito a casa sin dal primo giorno. Sono molto felice di aver firmato il nuovo contratto – le parole del giocatore affidate al sito del club – Mi sono divertito moltissimo negli ultimi tre anni qui a City e tutti mi hanno aiutato a farmi sentire a casa fin dal primo giorno. E’ un privilegio far parte di questa squadra”. “Il nuoco contratto e’ una notizia eccellente per il nostro club”, ha dichiarato il ds dei Citizens, Txiki Begiristain. “Neymar aspetta il Barcellona fino al 20 agosto”. E’ il titolo del ‘Mundo Deportivo’ per raccontare la telenovela legata all’asso brasiliano del Psg, il calciatore ha chiesto la cessione al club francese ed il ritorno al Barcellona sembra l’unica soluzione percorribile. Shinji Kagawa lascia il Borussia Dortmund a titolo definitivo per trasferirsi al Real Saragozza, club di seconda divisione. Lo annuncia il club iberico in una nota. Il Tottenham blinda Lucas Moura. Il club londinese ha annunciato il rinnovo del calciatore brasiliano fino al 2024. Novità sul futuro di James Rodriguez, al colombiano è stato affidato il numero di maglia numero 16, la mancata esclusione dunque dall’elenco diminuisce le possibilità di addio del colombiano.

Il Bayern Monaco si avvicina a grandi passi al calciatore dell’Inter Perisic, come riporta la ‘Bild’ il croato sarebbe il giocatore perfetto per i bavaresi e non rientra più nei piani di Antonio Conte,conosce già la Bundesliga, avendo giocato dal 2011 al 2015 per il Borussia Dortmund e per il Wolfsburg, operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro.

Come riporta ‘El Mundo Deportivo’ sono tre le squadre che hanno messo nel mirino il centrocampista offensivo brasiliano Coutinho: si tratta di Psg, Juventus e Bayern, il calciatore potrebbe lasciare il Barcellona.

Lasse Schone è un nuovo calciatore del Genoa. Il ‘Grifone’ in una nota sul proprio sito ufficiale ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista proveniente dall’Ajax. “Bienvenido, Nandez!” Cosi’ il Cagliari annuncia dal suo sito l’acquisto a titolo definitivo dal Boca Juniors del centrocampista uruguaiano. Cristian Dell’Orco è un nuovo calciatore del Lecce, arriva in prestito con diritto di riscatto dal Sassuolo. La Roma sta per piazzare il colpo per la difesa, si tratta di Lovren. Incontro tra Milan e Parma, alla corte di D’Aversa potrebbe finire Laxalt. La Sampdoria tenta la beffa alla Spal, contatti con il Chievo per Leris.

“La Societa’ Cosenza Calcio comunica di aver perfezionato la cessione del diritto alle prestazioni sportive, con la formula del trasferimento temporaneo fino al 30 giugno 2020, del calciatore Andrea Tiritiello alla Societa’ Virtus Francavilla Calcio”.