CALCIOMERCATO CAGLIARI – Brutto esordio in casa Cagliari, il club sardo ha dovuto fare i conti con una pesante sconfitta davanti al pubblico amico nel match della prima giornata di campionato, 0-1 contro il Brescia in un vero e proprio scontro per la salvezza. Il ko casalingo ha spinto la dirigenza a tuffarsi nuovamente sul mercato alla ricerca degli ultimi tasselli, nelle ultime ore novità a sorpresa. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ dubbio sulla destinazione di Defrel, tra Sampdoria e Sassuolo alla fine potrebbe spuntarla proprio il club sardo, il Cagliari avrebbe inserito nella trattativa pure la possibilità di prendere il portiere svedese Robin Olsen.