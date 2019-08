Calciomercato, la carrellata: la Roma rischia di perderne due, ufficializzazioni per Frosinone e Catania

La Roma rischia di perdere due obiettivi di mercato che segue da tempo. Secondo quanto riporta la stampa spagnola, infatti, Rony Lopes del Monaco è vicinissimo al trasferimento al Siviglia dell’ex ds giallorosso Monchi. L’altro giocatore tenuto d’occhio dalla Roma che sta per andare altrove è l’attaccante del Real Mariano Diaz. Ormai, sempre secondo i media spagnoli, per prenderlo è una corsa a due fra Espanyol e Betis.

Facundo Colidio lascia l’Inter per giocare in prestito in Belgio nella prossima stagione. Ad annunciarlo è lo stesso club nerazzurro attraverso una nota ufficiale: “FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l’accordo per la cessione a titolo temporaneo annuale dell’attaccante Facundo Colidio al Koninklijke Sint-Truidense Voetbalvereniging”

“Il Frosinone Calcio comunica di aver depositato il contratto del calciatore Marcus Rohden. Il centrocampista svedese classe ’91 ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2022“. Questa la nota pubblicata dal Frosinone sul proprio sito

“Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Miguel Ángel Martínez, nato a Madrid il 16 febbraio 1995. Il portiere spagnolo, cresciuto calcisticamente nella “cantera” del Real Madrid e già al Catania dal 2016 al 2018, indosserà nuovamente la maglia rossazzurra dopo l’esperienza in patria con il San Agustín. Martínez, giunto a Torre del Grifo nel corso del ritiro pre-campionato, si è legato contrattualmente al nostro club fino al 30 giugno 2021″.