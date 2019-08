Calciomercato Cittadella, arriva Christian D’Urso [FOTO]

“L’A.S. Cittadella comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di CHRISTIAN D’URSO. Il centrocampista, classe 1997 e nato a Rieti, è cresciuto nel settore giovanile della Roma. Dalla stagione 2016/17 ad oggi tre esperienze in Serie B con le maglie di Latina, Carpi e Ascoli e nell’ultima in Serie A greca con l’Apollōn Smyrnīs. Ieri le visite mediche e nel pomeriggio già con i compagni per il primo allenamento in granata. A Christian il nostro più caloroso benvenuto a Cittadella ed un grosso in bocca al lupo per la prossima stagione con i nostri colori!” Questo il comunicato ufficiale del Cittadella che annuncia un innesto di mercato.