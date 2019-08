Calciomercato estero: il PSG trova il sostituto di Neymar, Mourinho aspetta il Real

La Serie A è iniziata in questo weekend, gli altri importanti campionati europei invece hanno già aperto i battenti, ma continua a tenere banco il mercato. Le situazioni, o ancora meglio le squadre, sono sempre quelle: PSG, Real, Barcellona. I nomi? I soliti.

Neymar, sempre lui. Il PSG vorrebbe Dembelé come contropartita. Di nuovo. Lo riferisce ‘Le Parisien‘. Dall’Inghilterra scrivono invece che il club francese sembrerebbe aver trovato il sostituto del brasiliano: Zaha. Come riporta il ‘Sunday Mirror‘ il nome nuovo finito sul taccuino del club francese è quello dell’attaccante in forza al Crystal Palace. Secondo il tabloid inglese il presidente dei parigini Nasser Al-Khelaifi sarebbe disposto a presentare un’offerta superiore ai 100 milioni di euro per convincere la società londinese a cedere la loro stella. Nel frattempo, in casa Real torna a farsi vivo il ‘fantasma Mourinho‘. Ancora, di nuovo, come fu l’anno scorso. Secondo la stampa spagnola (‘As‘), tra i motivi del fatto che il portoghese non si sia accordato con nessuno, c’è il possibile avvicinamento agli spagnoli qualora le cose non dovessero andare bene. Già ieri, alla seconda giornata, è arrivato il pari interno contro il Valladolid dopo un precampionato così così.