Calciomercato, Falcao apre ad un trasferimento al Galatasaray

“Il Galatasaray? Mi affascina il modo in cui si vive il calcio in Turchia, sarebbe emozionante in questa fase della mia carriera”. Sono le dichiarazioni di Radamel Falcao, attaccante del Monaco, ai microfoni di “Radio Caracol” che non esclude un possibile trasferimento in questa finestra di calciomercato. “Sto analizzando le varie offerte e spero che tutto si risolva rapidamente – ha aggiunto – Ci sono Paesi in cui i tifosi vivono il calcio in modo speciale, come Turchia e Argentina“. Da escludere le ipotesi legate a campionati di secondo piano. “Voglio continuare a giocare in Europa, ai massimi livelli – ha precisato – Anche qualche anno fa ho ricevuto delle offerte dalla Cina, e’ stato difficile dire no ma preferisco restare in Europa”.