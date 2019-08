CALCIOMERCATO FIORENTINA – Dopo Boateng e Lirola la Fiorentina sta per piazzare un altro doppio colpo per la prossima stagione. Mentre la squadra continua la preparazione con l’obiettivo di riscattare l’ultimo deludente campionato la dirigenza continua a lavorare sul calciomercato, nelle ultime ore sono state chiuse altre due trattative. Il primo riguarda il ritorno del centrocampista Badelj, accordo raggiunto con la Lazio in prestito con diritto di riscatto, nella giornata di domani le visite mediche. Ai dettagli anche l’arrivo di Diego Rossi, attaccante classe ’98 dei Los Angeles Fc. La Fiorentina prende dunque sempre più forma e non è ancora finita, in arrivo probabilmente altri due innesti.