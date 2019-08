Calciomercato Fiorentina, Commisso si sbilancia su De Paul: scambio Biraghi-Dalbert e la situazione in difesa

”De Paul alla Fiorentina? Da quanto mi hanno detto lo vedrei bene ma preferisco non sbilanciarmi troppo sul mercato”. Sono le dichiarazioni di Rocco Commisso sulla trattative per il calciatore dell’Udinese, c’è ancora distanza, i bianconeri chiedono non meno di 35 milioni di euro e l’offerta della Fiorentina si aggira sui 25 milioni di euro. Nel frattempo è stato definito lo scambio Biraghi-Dalbert con l’Inter. Per il reparto difensivo viene valutato anche il 32enne Martin Caceres: oggi incontro dei dirigenti viola a Milano con l’entourage del calciatore, il problema è l’ingaggio. Nel frattempo Commisso ha fatto visita questo pomeriggio alla squadra. “‘Ho trovato comunque un clima positivo, riusciremo a fare bene – ha detto il patron soddisfatto dei quasi 25.000 abbonamenti finora sottoscritti – Quanto al mercato si concludera’ fra qualche giorno, vediamo cosa succedera’, so che Barone e Prade’ stanno lavorando e lo stanno facendo bene. Niente spese folli? Ho sempre sostenuto che intendo fare spese giuste…’‘.