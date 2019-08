Calciomercato Fiorentina, Pradè: “De Paul non arriverà, Pedro ci piace tanto”

“Se ci sarà un’opportunità per il nostro progetto la faremo: il presidente ci ha dato massima disponibilità”. Così il ds della Fiorentina Daniele Pradè parlando in occasione della conferenza stampa di presentazione di Dalbert. Sulla trattativa per De Paul, l’ex dirigente dell’Udinese ha dichiarato: “Non arriverà a Firenze. Il rapporto con la famiglia Pozzo è fantastico ma quest’anno non c’è la possibilità che arrivi a Firenze”. Infine su Pedro, attaccante del Fluminense e altro sogno dei tifosi. “E’ un giocatore che ci piace tanto ma ha un costo al momento troppo alto. Ci piacciono tanti giocatori ma non vogliamo togliere spazio ai giocatori che sono già in rosa”, ha ribadito Pradè. Infine il ds viola ha svelato un retroscena sul giovane Vlahovic “abbiamo detto no a due offerte dall’Inghilterra e dal Belgio”.