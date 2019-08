CALCIOMERCATO GENOA – Il Genoa fa sul serio per la prossima stagione, il club rossoblu dopo l’ultimo deludente campionato ha deciso di costruire una squadra veramente forte ed al momento è una seria candidata per la qualificazione in Europa. Nelle ultime ore la dirigenza ha chiuso un’altra trattativa, si tratta del terzino di proprietà del Cagliari Marko Pajac, nelle ultime ore è andato in scena un incontro con l’agente del calciatore che ha avuto esito positivo, la definitiva fumata bianca è attesa entro le prossime ore. E non è ancora finita, il Genoa ha intenzione di regalare ad Andreazzoli la ciliegina sulla torna, un grande attaccante.