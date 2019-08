Calciomercato Inter, accelerata improvvisa. I nerazzurri, dopo la ‘beffa’ Dzeko, hanno intenzione di chiudere per un altro attaccante di livello da affiancare a Lukaku. Diversi i nomi sul taccuino, da noi elencati questa mattina, ma per uno di questi sembra esserci stato uno scatto improvviso: Alexis Sanchez.

Il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio rivela infatti che la società nerazzurra sembra aver già l’accordo col calciatore cileno, resta da trovare quello con il Manchester United proprietario del cartellino. A tal proposito, sempre come riferito dal giornalista, l’agente del ‘Nino Maravilla’ è volato in Inghilterra per discutere. Tutto ciò, nonostante proprio ieri il tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer avesse parlato bene di Sanchez spiegando che tornerà utilissimo alla squadra. Attese novità a breve, ma l’Inter è intenzionata a fare sul serio andando a ‘regalare’ a Lukaku un attaccante con cui ha già giocato e che in Italia è esploso con la maglia dell’Udinese.